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Колосов Пётр Иванович

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1856 г.р.

Жена

Дети

1928 г.р.
1930 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Колосов Иван Леонтьевич

Мать: Колосова Евдокия Александровна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Колосов Николай Петрович

Мать ребёнка: Колосова Павла Михайловна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Колосов Аркадий Петрович

Мать ребёнка: Колосова Павла Михайловна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Павла Михайловна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Павла Михайловна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Павла Михайловна

Смерть
Неизвестно
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