Колосов Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Колосова Павла Михайловна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Колосова Павла Михайловна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колосова Павла Михайловна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колосова Павла Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно