Колосова Павла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Павла Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1928 г.р.
1930 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Колосов Николай Петрович

Отец ребёнка: Колосов Пётр Иванович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Колосов Аркадий Петрович

Отец ребёнка: Колосов Пётр Иванович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Пётр Иванович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Пётр Иванович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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