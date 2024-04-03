Гусева 3Я Жена Евдокия Григорьева 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева 3Я Жена Евдокия Григорьева

Место рождения

сле Новобогоявленское Козловскогоуезда Тамбовской губернии

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

сле Новобогоявленское Козловскогоуезда Тамбовской губернии
Бракосочетание
1853

Муж: Гусев Тимофей Федоров

Христорождественская церковь села Старокленское
Тимофей - третьим браком
Рождение ребёнка
04.07.1854

Дочь: (Гусева) Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
1857

Сын: Гусев Григорий Тимофеев

Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
06.09.1859

Сын: Гусев Никита Тимофеев

Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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