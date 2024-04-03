Гусева 3Я Жена Евдокия Григорьева
Место рождениясле Новобогоявленское Козловскогоуезда Тамбовской губернии
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
сле Новобогоявленское Козловскогоуезда Тамбовской губернии
Бракосочетание
1853
Христорождественская церковь села Старокленское
Тимофей - третьим браком
Рождение ребёнка
04.07.1854
Дочь: (Гусева) Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
06.09.1859
Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно