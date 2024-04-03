Гусев Никита Тимофеев 06.09.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Никита Тимофеев

Место рождения

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

06.09.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1859

Отец: Гусев Тимофей Федоров

Мать: Гусева 3Я Жена Евдокия Григорьева

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
06.09.1859
Христорождественская церковь села Старокленское
Восприемники: деревни Журавлевка помещицы А.Н.Янович крестьянин Семен Петров и крестьянина Мартина Федотова жена Наталья Савельева
Смерть
Неизвестно

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