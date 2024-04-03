Гусев Никита Тимофеев
Место рождениядер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения06.09.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1859
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
06.09.1859
Христорождественская церковь села Старокленское
Восприемники: деревни Журавлевка помещицы А.Н.Янович крестьянин Семен Петров и крестьянина Мартина Федотова жена Наталья Савельева
Смерть
Неизвестно