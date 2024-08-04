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Рогозина Дарья Андреевна

Место рождения

Деревеньки, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревеньки, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
21.01.1844 ст.

Муж: Рогозин Пётр Прокофьевич

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Христорождественская церковь (православие)
Рождение ребёнка
22.01.1845 ст.

Дочь: Рогозина Мария Петровна

Отец ребёнка: Рогозин Пётр Прокофьевич

Пестиха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Рогозина) Анна Петровна

Отец ребёнка: Рогозин Пётр Прокофьевич

Пестиха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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