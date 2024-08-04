Рогозина Дарья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1844 ст.
Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Христорождественская церковь (православие)
Рождение ребёнка
22.01.1845 ст.
Дочь: Рогозина Мария Петровна
Отец ребёнка: Рогозин Пётр Прокофьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Рогозина) Анна Петровна
Отец ребёнка: Рогозин Пётр Прокофьевич
Смерть
Неизвестно