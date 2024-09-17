Мартьянова-Свиязова (Лапыгина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1927
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1927
Отец: Лапыгин Иван
Мать: Лапыгина Христиния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Юра
Отец ребёнка: Мартьянов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартьянов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартьянов Александр
Смерть
2017