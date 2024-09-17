Мартьянова-Свиязова (Лапыгина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова-Свиязова (Лапыгина) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1927

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1927

Отец: Лапыгин Иван

Мать: Лапыгина Христиния

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван (Д. Саша) Свиязов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Юра

Отец ребёнка: Мартьянов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартьянов Александр

Смерть
2017

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