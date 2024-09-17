Лапыгина Христиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1919
Сын: Лапыгин Михаил
Отец ребёнка: Лапыгин Иван
Рождение ребёнка
15.11.1921
Сын: Лапыгин Василий
Отец ребёнка: Лапыгин Иван
Рождение ребёнка
05.10.1927
Дочь: Мартьянова-Свиязова (Лапыгина) Александра
Отец ребёнка: Лапыгин Иван
Рождение ребёнка
22.02.1931
Дочь: Писарева (Лапыгина) Анна
Отец ребёнка: Лапыгин Иван
Рождение ребёнка
03.09.1932
Сын: Лапыгин Николай
Отец ребёнка: Лапыгин Иван
Рождение ребёнка
22.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапыгин Иван
Смерть
1982
Похороны
Неизвестно