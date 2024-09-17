Лапыгина Христиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапыгина Христиния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1919

Сын: Лапыгин Михаил

Отец ребёнка: Лапыгин Иван

Рождение ребёнка
15.11.1921

Сын: Лапыгин Василий

Отец ребёнка: Лапыгин Иван

Рождение ребёнка
05.10.1927

Дочь: Мартьянова-Свиязова (Лапыгина) Александра

Отец ребёнка: Лапыгин Иван

Рождение ребёнка
22.02.1931

Дочь: Писарева (Лапыгина) Анна

Отец ребёнка: Лапыгин Иван

Рождение ребёнка
03.09.1932

Сын: Лапыгин Николай

Отец ребёнка: Лапыгин Иван

Рождение ребёнка
22.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапыгин Иван

Смерть
1982
Похороны
Неизвестно

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