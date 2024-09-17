Мартьянов Юра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартьянов Юра

Мартьянов Юра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

1927 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартьянов Александр

Мать: Мартьянова-Свиязова (Лапыгина) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.