Гредусова Марфа Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1866 ст.
Сын: Гредусов Дмитрий Данилович
Отец ребёнка: Гредусов Даниил Порфирьевич
Рождение ребёнка
10.02.1869 ст.
Дочь: (Гредусова) Евдокия Данииловна
Отец ребёнка: Гредусов Даниил Порфирьевич
Рождение ребёнка
29.08.1874 ст.
Дочь: Агаркова (Гредусова) Анна Данииловна
Отец ребёнка: Гредусов Даниил Порфирьевич
Рождение ребёнка
01.04.1878 ст.
Дочь: (Гредусова) Мария Данииловна
Отец ребёнка: Гредусов Даниил Порфирьевич
Рождение ребёнка
11.06.1882 ст.
Отец ребёнка: Гредусов Даниил Порфирьевич
Рождение ребёнка
27.07.1884 ст.
Сын: Гредусов Стефан Данилович
Отец ребёнка: Гредусов Даниил Порфирьевич
Смерть
Неизвестно