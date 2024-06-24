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Гредусова Марфа Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гредусов Даниил Порфирьевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1866 ст.

Сын: Гредусов Дмитрий Данилович

Отец ребёнка: Гредусов Даниил Порфирьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1869 ст.

Дочь: (Гредусова) Евдокия Данииловна

Отец ребёнка: Гредусов Даниил Порфирьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1874 ст.

Дочь: Агаркова (Гредусова) Анна Данииловна

Отец ребёнка: Гредусов Даниил Порфирьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1878 ст.

Дочь: (Гредусова) Мария Данииловна

Отец ребёнка: Гредусов Даниил Порфирьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1882 ст.

Сын: Гредусов Иван Данилович

Отец ребёнка: Гредусов Даниил Порфирьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1884 ст.

Сын: Гредусов Стефан Данилович

Отец ребёнка: Гредусов Даниил Порфирьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

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