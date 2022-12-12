Гредусов Даниил Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГредусов Даниил Порфирьевич

Гредусов Даниил Порфирьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гредусов Порфирий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1866 ст.

Сын: Гредусов Дмитрий Данилович

Мать ребёнка: Гредусова Марфа Семёновна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1869 ст.

Дочь: Евдокия Данииловна

Мать ребёнка: Гредусова Марфа Семёновна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гредусова Марфа Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close