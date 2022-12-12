Гредусов Даниил Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гредусов Порфирий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1866 ст.
Сын: Гредусов Дмитрий Данилович
Мать ребёнка: Гредусова Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
10.02.1869 ст.
Дочь: Евдокия Данииловна
Мать ребёнка: Гредусова Марфа Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно