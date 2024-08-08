Архипов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова (Кокка) Елизавета Эльви Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Хельми Ивановна

Мать ребёнка: Архипова (Кокка) Елизавета Эльви Николаевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Яковлева (Архипова) Анна Анни Ивановна

Мать ребёнка: Архипова (Кокка) Елизавета Эльви Николаевна

Умерла, когда было 40 лет
Смерть
Неизвестно

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