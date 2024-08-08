Архипов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Хельми Ивановна
Мать ребёнка: Архипова (Кокка) Елизавета Эльви Николаевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Яковлева (Архипова) Анна Анни Ивановна
Мать ребёнка: Архипова (Кокка) Елизавета Эльви Николаевна
Умерла, когда было 40 лет
Смерть
Неизвестно