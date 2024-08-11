Архипова Хельми Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Хельми Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1893 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипов Иван

Мать: Архипова (Кокка) Елизавета Эльви Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шпаньково старое, Губаницкая волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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