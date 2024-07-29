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Егоров Мормин Виктор Григорьевич

Место рождения

Невинниково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Егоров Григорий Дмитриевич

Мать: Егорова Параскева Ивановна

Невинниково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Апполинария Павловна

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Егорова Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Егорова Апполинария Павловна

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Егорова София Викторовна

Мать ребёнка: Егорова Апполинария Павловна

Рождение ребёнка
30.12.1912

Дочь: Егорова Антонина Викторовна

Мать ребёнка: Егорова Апполинария Павловна

Рождение ребёнка
24.01.1914

Сын: Егоров Алексей Викторович

Мать ребёнка: Егорова Апполинария Павловна

Кишкинцо, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 12.02.1915 ст.

Дочь: Егорова Лидия Викторовна

Мать ребёнка: Егорова Апполинария Павловна

Кишкинцо, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.04.1917 ст.

Сын: Егоров Квинтиман Викторович

Мать ребёнка: Егорова Апполинария Павловна

Кишкинцо, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Егоров Авенир Викторович

Мать ребёнка: Егорова Апполинария Павловна

Кишкинцо, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.04.1932

Дочь: Сашина (Егорова) Маргарита Викторовна

Мать ребёнка: Егорова Апполинария Павловна

Кишкинцо, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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