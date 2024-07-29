Егоров Мормин Виктор Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Егорова Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Егорова Апполинария Павловна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Егорова София Викторовна
Мать ребёнка: Егорова Апполинария Павловна
Рождение ребёнка
30.12.1912
Дочь: Егорова Антонина Викторовна
Мать ребёнка: Егорова Апполинария Павловна
Рождение ребёнка
24.01.1914
Сын: Егоров Алексей Викторович
Мать ребёнка: Егорова Апполинария Павловна
Рождение ребёнка
Около 12.02.1915 ст.
Дочь: Егорова Лидия Викторовна
Мать ребёнка: Егорова Апполинария Павловна
Рождение ребёнка
04.04.1917 ст.
Сын: Егоров Квинтиман Викторович
Мать ребёнка: Егорова Апполинария Павловна
Рождение ребёнка
Около 1925
Мать ребёнка: Егорова Апполинария Павловна
Рождение ребёнка
18.04.1932
Дочь: Сашина (Егорова) Маргарита Викторовна
Мать ребёнка: Егорова Апполинария Павловна
Смерть
Неизвестно