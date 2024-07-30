Егорова Апполинария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова Апполинария Павловна

Егорова Апполинария Павловна

Место рождения

Кишкинцо, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Павел Семенович

Мать: Втора Киприяновна

Кишкинцо, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Мормин Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Егорова Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Егоров Мормин Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Егорова София Викторовна

Отец ребёнка: Егоров Мормин Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
30.12.1912

Дочь: Егорова Антонина Викторовна

Отец ребёнка: Егоров Мормин Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
24.01.1914

Сын: Егоров Алексей Викторович

Отец ребёнка: Егоров Мормин Виктор Григорьевич

Кишкинцо, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 12.02.1915 ст.

Дочь: Егорова Лидия Викторовна

Отец ребёнка: Егоров Мормин Виктор Григорьевич

Кишкинцо, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.04.1917 ст.

Сын: Егоров Квинтиман Викторович

Отец ребёнка: Егоров Мормин Виктор Григорьевич

Кишкинцо, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Егоров Авенир Викторович

Отец ребёнка: Егоров Мормин Виктор Григорьевич

Кишкинцо, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.04.1932

Дочь: Сашина (Егорова) Маргарита Викторовна

Отец ребёнка: Егоров Мормин Виктор Григорьевич

Кишкинцо, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.