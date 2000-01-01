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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Невинникова Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда Пазгалова о не предоставлении ему земли по наследству и о не выдаче земским начальни Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Невинниково Гаврильцевской волости о выдаче им хлебной ссуды. 1913 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 13502.
Телеграмма СНК и ВЦИК о тяженых для Советской власти условиях мира с немцами, сообщения из г. Никольска об установлении Советской власти и об организации жел.дорождной Кр Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богоявленской Лостинской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1810Невинниково, д. вл.при колодцах.125473134
3056Невинниково, д. каз.при р. Лосте.3843102820
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
30Невинниково2-е Михалев.бывшие государственные267251
69НевинниковоНевинников.бывшие помещичьи163336
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Невинниково3480207деревняРусские3874105179
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Невинниково (шк. I ст.) 584деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.3838
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247401Невинниководеревня59°08'с.ш.39°59'в.д.O-37-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620468296д Невинниководеревня