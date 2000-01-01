деревня Невинниково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Невинниково

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Невинникова Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда Пазгалова о не предоставлении ему земли по наследству и о не выдаче земским начальни Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Невинниково Гаврильцевской волости о выдаче им хлебной ссуды. 1913 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 13502.
Телеграмма СНК и ВЦИК о тяженых для Советской власти условиях мира с немцами, сообщения из г. Никольска об установлении Советской власти и об организации жел.дорождной Кр Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богоявленской Лостинской церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1810Невинниково, д. вл.при колодцах.125473134
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3056Невинниково, д. каз.при р. Лосте.3843102820

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Гаврильцевская волость
30Невинниково2-е Михалев.бывшие государственные267251
69НевинниковоНевинников.бывшие помещичьи163336

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шепяковская волость
Невинниково3480207деревняРусские3874105179

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Гаврильцевский сельсовет
Невинниково (шк. I ст.) 584деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.3838

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247401Невинниководеревня59°08'с.ш.39°59'в.д.O-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Подлесное сельское поселение
19620468296д Невинниководеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.