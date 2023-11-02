Большунова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1903
Дата смерти04.06.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большунова Елька Ивановна
Отец ребёнка: Большунов Иван Свиридович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1924
Дочь: (Большунова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Большунов Иван Свиридович
Рождение ребёнка
12.12.1931
Отец ребёнка: Большунов Иван Свиридович
Рождение ребёнка
13.02.1937
Дочь: Большунова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Большунов Иван Свиридович
Смерть
04.06.1994