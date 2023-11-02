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Большунова Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1903

Дата смерти

04.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большунова Елька Ивановна

Отец ребёнка: Большунов Иван Свиридович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большунов Иван Свиридович

Место жительства
Неизвестно
Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.11.1924

Дочь: (Большунова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Большунов Иван Свиридович

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
12.12.1931

Сын: Большунов Иван Иванович

Отец ребёнка: Большунов Иван Свиридович

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
13.02.1937

Дочь: Большунова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Большунов Иван Свиридович

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Смерть
04.06.1994
Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область

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