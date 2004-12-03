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Большунов Иван Иванович

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Место рождения

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

12.12.1931

Дата смерти

03.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1931

Отец: Большунов Иван Свиридович

Мать: Большунова Анна Степановна

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
28.03.1960

Сын: Большунов Леонид Иванович

Мать ребёнка: Большунова Вера Семёновна

Рождение ребёнка
21.01.1961

Сын: Большунов Николай Иванович

Мать ребёнка: Большунова Вера Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1964

Сын: Большунов Василий Иванович

Мать ребёнка: Большунова Вера Семёновна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Большунов Александр Иванович

Мать ребёнка: Большунова Вера Семёновна

Рождение ребёнка
08.05.1967

Сын: Большунов Виталик Иванович

Мать ребёнка: Большунова Вера Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большунова Вера Семёновна

Смерть
03.12.2004
Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
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