Большунов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения12.12.1931
Дата смерти03.12.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1931
Рождение ребёнка
28.03.1960
Сын: Большунов Леонид Иванович
Мать ребёнка: Большунова Вера Семёновна
Рождение ребёнка
21.01.1961
Сын: Большунов Николай Иванович
Мать ребёнка: Большунова Вера Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1964
Сын: Большунов Василий Иванович
Мать ребёнка: Большунова Вера Семёновна
Рождение ребёнка
1966
Сын: Большунов Александр Иванович
Мать ребёнка: Большунова Вера Семёновна
Рождение ребёнка
08.05.1967
Сын: Большунов Виталик Иванович
Мать ребёнка: Большунова Вера Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.2004