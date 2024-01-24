Дёмин Сергей Николаевич
Место рожденияд. Аносово, Буйского района, Костромской области
Дата рождения29.10.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1912
д. Аносово, Буйского района, Костромской области
Рождение ребёнка
01.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демина Екатерина Ивановна
д. Егорово, Вохомского района, Костромской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно