Дёмин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмин Сергей Николаевич

Место рождения

д. Аносово, Буйского района, Костромской области

Дата рождения

29.10.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1912

Отец: Дёмин Николай Александрович

Мать: Дёмина Домна Тарасовна

д. Аносово, Буйского района, Костромской области
Рождение ребёнка
01.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демина Екатерина Ивановна

д. Егорово, Вохомского района, Костромской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демина Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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