Демина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.06.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дёмин Сергей Николаевич

д. Егорово, Вохомского района, Костромской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дёмин Сергей Николаевич

Смерть
22.06.1996
скончалась в Дмитрове, похоронена в поселке Шайменское, Павинского района, Костромской обл.
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