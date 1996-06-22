Демина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.06.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дёмин Сергей Николаевич
д. Егорово, Вохомского района, Костромской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.1996
скончалась в Дмитрове, похоронена в поселке Шайменское, Павинского района, Костромской обл.