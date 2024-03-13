Кривичанин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1915
Дата смерти24.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1915
Отец: Кривичанин Семен
Мать: Аигунья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кривичанина) Николаевна
Мать ребёнка: Анастасия (Буза) ?
Рождение ребёнка
19.08.1948
Сын: Кривичанин Петр
Мать ребёнка: Анастасия (Буза) ?
Рождение ребёнка
16.04.1951
Сын: Кривичанин Анатолий
Мать ребёнка: Анастасия (Буза) ?
Рождение ребёнка
16.01.1955
Сын: Кривичанин Михаил
Мать ребёнка: Анастасия (Буза) ?
Смерть
24.04.1994