Кривичанин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривичанин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1915

Дата смерти

24.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1915

Отец: Кривичанин Семен

Мать: Аигунья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кривичанина) Николаевна

Мать ребёнка: Анастасия (Буза) ?

Рождение ребёнка
19.08.1948

Сын: Кривичанин Петр

Мать ребёнка: Анастасия (Буза) ?

Рождение ребёнка
16.04.1951

Сын: Кривичанин Анатолий

Мать ребёнка: Анастасия (Буза) ?

Рождение ребёнка
16.01.1955

Сын: Кривичанин Михаил

Мать ребёнка: Анастасия (Буза) ?

Смерть
24.04.1994

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