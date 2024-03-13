Анастасия (Буза) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия (Буза) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1021

Дата смерти

18.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1021

Отец: Буза Павел

Мать: Буза ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кривичанина) Николаевна

Отец ребёнка: Кривичанин Николай

Рождение ребёнка
19.08.1948

Сын: Кривичанин Петр

Отец ребёнка: Кривичанин Николай

Рождение ребёнка
16.04.1951

Сын: Кривичанин Анатолий

Отец ребёнка: Кривичанин Николай

Рождение ребёнка
16.01.1955

Сын: Кривичанин Михаил

Отец ребёнка: Кривичанин Николай

Смерть
18.04.1987

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