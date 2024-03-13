Анастасия (Буза) ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1021
Дата смерти18.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1021
Отец: Буза Павел
Мать: Буза ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кривичанина) Николаевна
Отец ребёнка: Кривичанин Николай
Рождение ребёнка
19.08.1948
Сын: Кривичанин Петр
Отец ребёнка: Кривичанин Николай
Рождение ребёнка
16.04.1951
Сын: Кривичанин Анатолий
Отец ребёнка: Кривичанин Николай
Рождение ребёнка
16.01.1955
Сын: Кривичанин Михаил
Отец ребёнка: Кривичанин Николай
Смерть
18.04.1987