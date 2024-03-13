Кривичанин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривичанин Петр

Кривичанин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1948

Дата смерти

17.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1948

Отец: Кривичанин Николай

Мать: Анастасия (Буза) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Берёзкина) ?

Рождение ребёнка
10.07.1971

Сын: Кривичанин Сергей

Мать ребёнка: (Берёзкина) ?

Рождение ребёнка
15.12.1978

Дочь: Кривичанина (Ставер) Елена Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.05.1980

Мы используем куки для улучшения работы сайта.