Кривичанин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1948
Дата смерти17.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1948
Отец: Кривичанин Николай
Мать: Анастасия (Буза) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Берёзкина) ?
Рождение ребёнка
10.07.1971
Сын: Кривичанин Сергей
Мать ребёнка: (Берёзкина) ?
Рождение ребёнка
15.12.1978
Дочь: Кривичанина (Ставер) Елена Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.05.1980