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Куренков Иннокентий Михайлович

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Место рождения

Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

16.11.1911

Дата смерти

12.08.1987

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1911

Отец: Куренков Михаил Семенович

Мать: Куренкова (Бородулина) Пелагея Федоровна

Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область
Образование
Неизвестно
курсы младших лейтенантов 4 месяца при 2 Украинском фронте
Работа или профессия
Неизвестно
оперативник в МВД г. Мариинска с 1938 по 1942 (согласно справке от 15.01.1948 № 2-4
Работа или профессия
Неизвестно
служба в Советской армии с 1934 по 1938 и с 1942 по 1946 (согласно военного билета)
Образование
Неизвестно
4 класса сельской школы в 1924 г
Рождение ребёнка
12.02.1950

Сын: Куренков Виталий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Куренкова (Скорниченко) Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
02.03.1950

Жена: Куренкова (Скорниченко) Екатерина Григорьевна

Смерть
12.08.1987
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Причина смерти: Болезнь

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