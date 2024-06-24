Куренков Иннокентий Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.11.1911
Дата смерти12.08.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1911
Образование
Неизвестно
курсы младших лейтенантов 4 месяца при 2 Украинском фронте
Работа или профессия
Неизвестно
оперативник в МВД г. Мариинска с 1938 по 1942 (согласно справке от 15.01.1948 № 2-4
Работа или профессия
Неизвестно
служба в Советской армии с 1934 по 1938 и с 1942 по 1946 (согласно военного билета)
Образование
Неизвестно
4 класса сельской школы в 1924 г
Рождение ребёнка
12.02.1950
Сын: Куренков Виталий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Куренкова (Скорниченко) Екатерина Григорьевна
Бракосочетание
02.03.1950
Смерть
12.08.1987
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Причина смерти: Болезнь