Куренков Михаил Семенович 13.11.1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКуренков Михаил Семенович

Куренков Михаил Семенович

avatar

Место рождения

Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

13.11.1873 ст.

Дата смерти

15.06.1952

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1873 ст.

Отец: Куренков Семен Степанов

Мать: Куренкова (Смокотина) Анисия Дмитриева

Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
25.01.1904

Жена: Куренкова (Бородулина) Пелагея Федоровна

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Поручители по жениху Ояшинской волости деревни Смокотиной крестьянин Димитрий Дмитриев Смокотин и Азарий Лукианов Смокотин Поручители по невесте села Калтайского крестьянин Иннокентий Яковлев Карташев... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1908

Дочь: Мельникова (Куренкова) Ефросинья

Мать ребёнка: Куренкова (Бородулина) Пелагея Федоровна

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.11.1911

Сын: Куренков Иннокентий Михайлович

Мать ребёнка: Куренкова (Бородулина) Пелагея Федоровна

Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
19.01.1915

Дочь: (Куренкова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Куренкова (Бородулина) Пелагея Федоровна

Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.09.1916

Сын: Куренков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Куренкова (Бородулина) Пелагея Федоровна

Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
06.12.1918

Сын: Куренков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Куренкова (Бородулина) Пелагея Федоровна

Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Семенова (Куренкова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Куренкова (Бородулина) Пелагея Федоровна

Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
15.06.1952
Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.