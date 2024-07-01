Куренков Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения13.11.1873 ст.
Дата смерти15.06.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1873 ст.
Бракосочетание
25.01.1904
Поручители по жениху Ояшинской волости деревни Смокотиной крестьянин Димитрий Дмитриев Смокотин и Азарий Лукианов Смокотин Поручители по невесте села Калтайского крестьянин Иннокентий Яковлев Карташев... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1908
Дочь: Мельникова (Куренкова) Ефросинья
Мать ребёнка: Куренкова (Бородулина) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
16.11.1911
Сын: Куренков Иннокентий Михайлович
Мать ребёнка: Куренкова (Бородулина) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
19.01.1915
Дочь: (Куренкова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Куренкова (Бородулина) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
04.09.1916
Сын: Куренков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Куренкова (Бородулина) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
06.12.1918
Сын: Куренков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Куренкова (Бородулина) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Семенова (Куренкова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Куренкова (Бородулина) Пелагея Федоровна
Смерть
15.06.1952