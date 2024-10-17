Круглов Михаил Георгиевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1917
Дата смерти12.10.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
09.01.1917
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: деревни Клишиной крестьянин Николай Косьмин и крестьянка Евдакия Михайлова
Смерть
12.10.1994
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Учвсток 35В