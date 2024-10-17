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Круглов Михаил Георгиевич

Место рождения

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

07.01.1917

Дата смерти

12.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1917

Отец: Круглов Егор Стефанович

Мать: Круглова Александра Гавриловна

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова Елена Емельяновна

Крещение
09.01.1917
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: деревни Клишиной крестьянин Николай Косьмин и крестьянка Евдакия Михайлова
Смерть
12.10.1994
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Учвсток 35В

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