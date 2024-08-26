Саламатова Домника Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Чиркова Тутальской волости
Бракосочетание
18.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
25.06.1887 ст.
Дочь: Денисюк (Романова) Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Романов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
24.04.1897
Сын: Романов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Романов Григорий Степанович
Романово, Литвиновская волость, Томский уезд
Смерть
Неизвестно