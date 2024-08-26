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Саламатова Домника Яковлевна

Место рождения

Красноселка, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Вычислено 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноселка, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Деревня Чиркова Тутальской волости
Бракосочетание
18.01.1876 ст.

Муж: Романов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
25.06.1887 ст.

Дочь: Денисюк (Романова) Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Романов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
24.04.1897

Сын: Романов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Романов Григорий Степанович

Романово, Литвиновская волость, Томский уезд
Смерть
Неизвестно

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