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Романов Григорий Степанович

Место рождения

Романово, Литвиновская волость, Томский уезд

Дата рождения

Вычислено 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1856 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Романово, Литвиновская волость, Томский уезд
Бракосочетание
18.01.1876 ст.

Жена: Саламатова Домника Яковлевна

Рождение ребёнка
25.06.1887 ст.

Дочь: Денисюк (Романова) Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Саламатова Домника Яковлевна

Рождение ребёнка
24.04.1897

Сын: Романов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Саламатова Домника Яковлевна

Романово, Литвиновская волость, Томский уезд
Смерть
Неизвестно

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