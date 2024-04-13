Денисюк (Романова) Феодосия Григорьевна
Место рожденияДеревня Романова Тутальской волости
Дата рождения25.06.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1887 ст.
Отец: Романов Григорий Степанович
Деревня Романова Тутальской волости
Бракосочетание
24.04.1906
Рождение ребёнка
04.02.1907
Сын: Денисюк Николай Вячеславович
Отец ребёнка: Денисюк Вячеслав Алексеевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Денисюк Василий Вячеславович
Отец ребёнка: Денисюк Вячеслав Алексеевич
Рождение ребёнка
11.04.1911
Сын: Денисюк Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Денисюк Вячеслав Алексеевич
Рождение ребёнка
11.06.1912
Сын: Денисюк Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: Денисюк Вячеслав Алексеевич
Рождение ребёнка
24.05.1913
Сын: Денисюк Серапион Вячеславович
Отец ребёнка: Денисюк Вячеслав Алексеевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Денисюк Петр Вячеславович
Отец ребёнка: Денисюк Вячеслав Алексеевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Денесюк Екатерина Вячеславовна
Отец ребёнка: Денисюк Вячеслав Алексеевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Денисюк Леонид Вячеславович
Отец ребёнка: Денисюк Вячеслав Алексеевич
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно