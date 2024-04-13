Денисюк (Романова) Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисюк (Романова) Феодосия Григорьевна

Место рождения

Деревня Романова Тутальской волости

Дата рождения

25.06.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1887 ст.

Отец: Романов Григорий Степанович

Мать: не указана

Деревня Романова Тутальской волости
Бракосочетание
24.04.1906

Муж: Денисюк Вячеслав Алексеевич

Рождение ребёнка
04.02.1907

Сын: Денисюк Николай Вячеславович

Отец ребёнка: Денисюк Вячеслав Алексеевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Денисюк Василий Вячеславович

Отец ребёнка: Денисюк Вячеслав Алексеевич

Рождение ребёнка
11.04.1911

Сын: Денисюк Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Денисюк Вячеслав Алексеевич

Рождение ребёнка
11.06.1912

Сын: Денисюк Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: Денисюк Вячеслав Алексеевич

Рождение ребёнка
24.05.1913

Сын: Денисюк Серапион Вячеславович

Отец ребёнка: Денисюк Вячеслав Алексеевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Денисюк Петр Вячеславович

Отец ребёнка: Денисюк Вячеслав Алексеевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Денесюк Екатерина Вячеславовна

Отец ребёнка: Денисюк Вячеслав Алексеевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Денисюк Леонид Вячеславович

Отец ребёнка: Денисюк Вячеслав Алексеевич

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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