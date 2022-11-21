(Ульдякова) Екатерина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ульдякова) Екатерина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ульдяков Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ульдяков Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ульдяков Леонтий Иванович

Самара, Самара, Самарская область
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Смерть
Неизвестно

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