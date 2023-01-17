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Ульдяков Леонтий Иванович

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Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1910

Отец: Ульдяков Иван Кузмич

Мать: Ульдякова Евдокия Ивановна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-65DX
Крещение
10.10.1910
Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Христорождественская церковь
Рождение ребёнка
10.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна

Самара, Самара, Самарская область
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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