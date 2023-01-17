Ульдяков Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения03.10.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1910
Отец: Ульдяков Иван Кузмич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-65DX
Крещение
10.10.1910
Христорождественская церковь
Рождение ребёнка
10.10.1941
Самара, Самара, Самарская область
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно