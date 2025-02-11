Блинков Алексей Яковлев
мужской, родился 1829, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАксинья Петрова1798 г.р.
ОтецЯков Степанов1799 г.р.
Супруги
Блинкова Мария Никитина1820 г.р.
Дети
Блинков Степан Алексеев1849 г.р.
Блинков Пётр Алексеев1852 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Яков Степанов
Мать: Аксинья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинкова Мария Никитина
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Блинкова Мария Никитина
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Блинкова Мария Никитина
Рождение ребёнка
1858
Сын: Савелий Алексеев
Мать ребёнка: Блинкова Мария Никитина
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно