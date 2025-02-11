Блинков Алексей Яковлев 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Блинков Алексей Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1829, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Аксинья Петрова1798 г.р.
Отец
Яков Степанов1799 г.р.
Супруги
Блинкова Мария Никитина1820 г.р.
Дети
Блинков Степан Алексеев1849 г.р.
Блинков Пётр Алексеев1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Яков Степанов

Мать: Аксинья Петрова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинкова Мария Никитина

Рождение ребёнка
1849

Сын: Блинков Степан Алексеев

Мать ребёнка: Блинкова Мария Никитина

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Рождение ребёнка
1852

Сын: Блинков Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Блинкова Мария Никитина

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1858

Сын: Савелий Алексеев

Мать ребёнка: Блинкова Мария Никитина

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Смерть
Неизвестно

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