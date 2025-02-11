Яков Степанов 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Яков Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1799, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Степан Филиппов1775 г.р.
Супруги
Аксинья Петрова1798 г.р.
Дети
Блинков Андрей Яковлев1823 г.р.
Блинков Алексей Яковлев1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Степан Филиппов

Мать: ?

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Петрова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Блинков Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1829

Сын: Блинков Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Тимофей Яковлев

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Смерть
Неизвестно

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