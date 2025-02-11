Яков Степанов
мужской, родился 1799, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецСтепан Филиппов1775 г.р.
Супруги
Аксинья Петрова1798 г.р.
Дети
Блинков Андрей Яковлев1823 г.р.
Блинков Алексей Яковлев1829 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Степан Филиппов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тимофей Яковлев
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно