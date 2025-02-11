Блинков Степан Алексеев
мужской, родился 1849, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецБлинков Алексей Яковлев1829 г.р.
МатьБлинкова Мария Никитина1820 г.р.
Супруги
Блинкова Степанида ЯковлеваДо 1854 г.р.
Дети
(Блинкова) Ирина Степанова06.04.1872 г.р.
Блинков Иван Степанов23.08.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Блинков Алексей Яковлев
Мать: Блинкова Мария Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
06.04.1872
Дочь: (Блинкова) Ирина Степанова
Мать ребёнка: Блинкова Степанида Яковлева
Рождение ребёнка
23.08.1873
Мать ребёнка: Блинкова Степанида Яковлева
Смерть
Неизвестно