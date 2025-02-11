Блинков Степан Алексеев 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Блинков Степан Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1849, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Блинков Алексей Яковлев1829 г.р.
Мать
Блинкова Мария Никитина1820 г.р.
Супруги
Блинкова Степанида ЯковлеваДо 1854 г.р.
Дети
(Блинкова) Ирина Степанова06.04.1872 г.р.
Блинков Иван Степанов23.08.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Блинков Алексей Яковлев

Мать: Блинкова Мария Никитина

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинкова Степанида Яковлева

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Рождение ребёнка
06.04.1872

Дочь: (Блинкова) Ирина Степанова

Мать ребёнка: Блинкова Степанида Яковлева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.08.1873

Сын: Блинков Иван Степанов

Мать ребёнка: Блинкова Степанида Яковлева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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