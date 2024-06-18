Илларионов Николай Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1927
Дочь: Аникина (Илларионова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Илларионова Пелагея Егоровна
Слуда, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно