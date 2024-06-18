Илларионов Николай Лукич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Илларионов Николай Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1927

Дочь: Аникина (Илларионова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Илларионова Пелагея Егоровна

Слуда, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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