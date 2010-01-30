Аникина (Илларионова) Надежда Николаевна 09.07.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аникина (Илларионова) Надежда Николаевна

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Место рождения

Слуда, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

09.07.1927

Дата смерти

30.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1927

Отец: Илларионов Николай Лукич

Мать: Илларионова Пелагея Егоровна

Слуда, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Аникин Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Аникин Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Аникин Сергей Павлович

Рождение ребёнка
20.01.1966

Дочь: Понявина (Аникина) Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Аникин Сергей Павлович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
30.01.2010

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