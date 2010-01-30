Аникина (Илларионова) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.07.1927
Дата смерти30.01.2010
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Аникин Сергей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аникин Сергей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Аникин Сергей Павлович
Рождение ребёнка
20.01.1966
Дочь: Понявина (Аникина) Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Аникин Сергей Павлович
Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
30.01.2010