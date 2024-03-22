Алексей Никифоров
Место рождения
Дата рождения20.05.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1856
Отец: Никифор Иванов
Мать: Мария Андреева
Бракосочетание
28.10.1874
Жена: Зиновия Тарасова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1879
Дочь: Ефимия Алексеева
Мать ребёнка: Зиновия Тарасова
Рождение ребёнка
24.02.1883
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Зиновия Тарасова
Военная служба
1883
рядовой
Рождение ребёнка
12.04.1886
Дочь: Ирина Алексеева
Мать ребёнка: Зиновия Тарасова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно