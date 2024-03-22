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Алексей Никифоров

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.05.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1856

Отец: Никифор Иванов

Мать: Мария Андреева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1874

Жена: Зиновия Тарасова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1879

Дочь: Ефимия Алексеева

Мать ребёнка: Зиновия Тарасова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1883

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Зиновия Тарасова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1883
рядовой
Рождение ребёнка
12.04.1886

Дочь: Ирина Алексеева

Мать ребёнка: Зиновия Тарасова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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