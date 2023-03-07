Зиновия Тарасова
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти15.06.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1874
Муж: Алексей Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1879
Дочь: Ефимия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
24.02.1883
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
12.04.1886
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.06.1901