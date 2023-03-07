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Зиновия Тарасова

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Место рождения

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

15.06.1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1874

Муж: Алексей Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1879

Дочь: Ефимия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1883

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1886

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.06.1901
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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