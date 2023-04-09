Федин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федин Сабина-Камелия (Ами)

Мать ребёнка: Градинару Тамара Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федин Лилиана

Мать ребёнка: Градинару Тамара Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федин Деспина

Мать ребёнка: Градинару Тамара Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Градинару Тамара Кирилловна

Смерть
Неизвестно
Измаил, Одеська область
Он из Измаила. Его двоюродная сестра из Ленинградской области или из Ленинграда.
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