Федин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федин Сабина-Камелия (Ами)
Мать ребёнка: Градинару Тамара Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федин Лилиана
Мать ребёнка: Градинару Тамара Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федин Деспина
Мать ребёнка: Градинару Тамара Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Измаил, Одеська область
Он из Измаила. Его двоюродная сестра из Ленинградской области или из Ленинграда.