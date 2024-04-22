Кукаева (Рубанова) Анисия Петровна
Место рождения
Дата рождения21.12.1861
Дата смерти15.06.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1861
Бракосочетание
13.02.1880
c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
31.01.1881
Отец ребёнка: Кукаев Кузьма Домианович
Рождение ребёнка
20.06.1882
Отец ребёнка: Кукаев Кузьма Домианович
c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кукаев Степан Кузмич
Отец ребёнка: Кукаев Кузьма Домианович
Рождение ребёнка
28.10.1887
Дочь: Матрона Кузьминична
Отец ребёнка: Кукаев Кузьма Домианович
Смерть
15.06.1888
Причина смерти: чахоткой | Единоверческая Златоустовская церковь