Кукаева (Рубанова) Анисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукаева (Рубанова) Анисия Петровна

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.12.1861

Дата смерти

15.06.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1861

Отец: Рубанов (дубинов) Пётр Климович

Мать: Рубанова Матрона Андреева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
13.02.1880

Муж: Кукаев Кузьма Домианович

c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
31.01.1881

Сын: Кукаев Парфоний Кузьмин

Отец ребёнка: Кукаев Кузьма Домианович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.06.1882

Сын: Кукаев Самсон Кузьмич

Отец ребёнка: Кукаев Кузьма Домианович

c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
1884

Сын: Кукаев Степан Кузмич

Отец ребёнка: Кукаев Кузьма Домианович

Рождение ребёнка
28.10.1887

Дочь: Матрона Кузьминична

Отец ребёнка: Кукаев Кузьма Домианович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
15.06.1888
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: чахоткой | Единоверческая Златоустовская церковь
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