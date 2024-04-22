Маракуев Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения17.10.1922
Дата смерти15.08.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1922
Отец: Маракуев Иван Иванович
Бракосочетание
07.08.1948
Райбюро Молотовского района г. Москвы
Рождение ребёнка
08.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маракуева Ирина Борисовна
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Развод
21.05.1960
Пролетарский отдел ЗАГС г. Москвы
Смерть
15.08.1979