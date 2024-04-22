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Маракуев Владимир Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.10.1922

Дата смерти

15.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1922

Отец: Маракуев Иван Иванович

Мать: Маракуева Евгения Юльевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
07.08.1948

Жена: Маракуева Ирина Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Райбюро Молотовского района г. Москвы
Рождение ребёнка
08.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маракуева Ирина Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Развод
21.05.1960

Жена: Маракуева Ирина Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Пролетарский отдел ЗАГС г. Москвы
Смерть
15.08.1979
Москва, город федерального значения Москва
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