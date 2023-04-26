Авдотья (Евдокия) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сидор Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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