Авдотья (Евдокия) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сидор Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно