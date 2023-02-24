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Алексей Иванов

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

1752 г.р.

Жена

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Иван Иванов

Мать: Авдотья (Евдокия) Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 9
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Андреева

Смерть
Неизвестно
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