Алексей Иванов
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Иван Иванов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 9
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Андреева
Смерть
Неизвестно