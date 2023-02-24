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Сидор Иванов

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1785

Дата смерти

До 1815

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Иван Иванов

Мать: Авдотья (Евдокия) Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ларион Сидоров

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1815
Рождение ребёнка
1817

Сын: Максим Сидоров

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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