Сидор Иванов
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1785
Дата смертиДо 1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Иван Иванов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ларион Сидоров
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1815
Рождение ребёнка
1817
Сын: Максим Сидоров
Мать ребёнка: ?