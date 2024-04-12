Ворначёва (Устинова) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворначёва (Устинова) Прасковья Павловна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Устинов Павел Васильевич

Мать: Устинова Марфа Никитична

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ворначёва Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Кузьмина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ворначёва Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ворначёва Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ворначёва Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ворначёв Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ворначёва Александра Андреевна

Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ворначёв Павел Андреевич

Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ворначёв Василий Андреевич

Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ворначёва Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворначёв Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1906
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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