Ворначёва (Устинова) Прасковья Павловна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Устинов Павел Васильевич
Мать: Устинова Марфа Никитична
Дочь: Ворначёва Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович
Дочь: Кузьмина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович
Дочь: Ворначёва Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович
Дочь: Ворначёва Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович
Дочь: Ворначёва Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович
Сын: Ворначёв Николай Андреевич
Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович
Дочь: Ворначёва Александра Андреевна
Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович
Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович
Сын: Ворначёв Василий Андреевич
Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович
Дочь: Ворначёва Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович
Сын: Ворначёв Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Ворначёв Андрей Иванович