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Ворначёва Евдокия Андреевна
Ворначёва Евдокия Андреевна
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Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1896
Пол
Женский
Отец
Ворначёв Андрей Иванович
1848 г.р.
Мать
Ворначёва (Устинова) Прасковья Павловна
1854 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Ворначёв Андрей Иванович
Мать:
Ворначёва Прасковья Павловна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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