Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Ворначёва Ольга Андреевна
Ворначёва Ольга Андреевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1881
Дата смерти
1882
Пол
Женский
Отец
Ворначёв Андрей Иванович
1848 г.р.
Мать
Ворначёва (Устинова) Прасковья Павловна
1854 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец:
Ворначёв Андрей Иванович
Мать:
Ворначёва Прасковья Павловна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1882
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия