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Ворначёва Ольга Андреевна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Ворначёв Андрей Иванович

Мать: Ворначёва Прасковья Павловна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1882
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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