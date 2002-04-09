Нариманова (Катоманова) Тамара Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нариманова (Катоманова) Тамара Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1935

Дата смерти

09.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1935

Отец: Катоманов Иван Семёнович

Мать: Катоманова (Шешурева) Анисья Максимовна

Рождение ребёнка
18.03.1960

Дочь: Лобанова (Нариманова) Елена Рафаэльевна

Отец ребёнка: Нариманов Рафаэль Саубанович

Рождение ребёнка
01.02.1961

Дочь: Гараченова (Нариманова) Галина Рафаэльевна

Отец ребёнка: Нариманов Рафаэль Саубанович

Смерть
09.04.2002

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