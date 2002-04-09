Нариманова (Катоманова) Тамара Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1935
Дата смерти09.04.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1935
Рождение ребёнка
18.03.1960
Дочь: Лобанова (Нариманова) Елена Рафаэльевна
Отец ребёнка: Нариманов Рафаэль Саубанович
Рождение ребёнка
01.02.1961
Дочь: Гараченова (Нариманова) Галина Рафаэльевна
Отец ребёнка: Нариманов Рафаэль Саубанович
Смерть
09.04.2002