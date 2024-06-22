Катоманов Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти12.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1935
Дочь: Нариманова (Катоманова) Тамара Иванова
Мать ребёнка: Катоманова (Шешурева) Анисья Максимовна
Рождение ребёнка
06.10.1938
Сын: Катоманов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Катоманова (Шешурева) Анисья Максимовна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Катоманов Николай Иванович
Мать ребёнка: Катоманова (Шешурева) Анисья Максимовна
Смерть
12.03.1942