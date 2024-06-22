Катоманов Иван Семёнович 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Катоманов Иван Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

12.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1935

Дочь: Нариманова (Катоманова) Тамара Иванова

Мать ребёнка: Катоманова (Шешурева) Анисья Максимовна

Рождение ребёнка
06.10.1938

Сын: Катоманов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Катоманова (Шешурева) Анисья Максимовна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Катоманов Николай Иванович

Мать ребёнка: Катоманова (Шешурева) Анисья Максимовна

Смерть
12.03.1942

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