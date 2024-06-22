Катоманова (Шешурева) Анисья Максимовна 09.01.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Катоманова (Шешурева) Анисья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1912

Дата смерти

28.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1935

Дочь: Нариманова (Катоманова) Тамара Иванова

Отец ребёнка: Катоманов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
06.10.1938

Сын: Катоманов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Катоманов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Катоманов Николай Иванович

Отец ребёнка: Катоманов Иван Семёнович

Смерть
28.06.1970

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