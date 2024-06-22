Катоманова (Шешурева) Анисья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1912
Дата смерти28.06.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1935
Дочь: Нариманова (Катоманова) Тамара Иванова
Отец ребёнка: Катоманов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
06.10.1938
Сын: Катоманов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Катоманов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Катоманов Николай Иванович
Отец ребёнка: Катоманов Иван Семёнович
Смерть
28.06.1970