Ларион Тимофеев
мужской, родился 1727, Демихово, Можайский, Московская область
умер 1811, Демихово, Можайский, Московская область
ОтецТимофейДо 1709 г.р.
Супруги
Ирина Григорьева1725 г.р.
Дети
Трифон Ларионов1747 г.р.
Иван Ларионов1748 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1747
Сын: Трифон Ларионов
Мать ребёнка: Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Иван Ларионов
Мать ребёнка: Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Демид Ларионов
Мать ребёнка: Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1763
Сын: Пётр Ларионов
Мать ребёнка: Ирина Григорьева
Место жительства
1769
Место жительства
1782
Место жительства
1811
Смерть
1811