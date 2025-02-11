Ларион Тимофеев 1727 — найти родственников по фамилии на Familio

Ларион Тимофеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1727, Демихово, Можайский, Московская область

умер 1811, Демихово, Можайский, Московская область

Отец
ТимофейДо 1709 г.р.
Супруги
Ирина Григорьева1725 г.р.
Дети
Трифон Ларионов1747 г.р.
Иван Ларионов1748 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Демихово, Можайский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
1747

Сын: Трифон Ларионов

Мать ребёнка: Ирина Григорьева

Демихово, Можайский, Московская область

Рождение ребёнка
1748

Сын: Иван Ларионов

Мать ребёнка: Ирина Григорьева

Демихово, Можайский, Московская область

Рождение ребёнка
1761

Сын: Демид Ларионов

Мать ребёнка: Ирина Григорьева

Демихово, Можайский, Московская область

Рождение ребёнка
1763

Сын: Пётр Ларионов

Мать ребёнка: Ирина Григорьева

Демихово, Можайский, Московская область

Место жительства
1769
Демихово, Можайский, Московская область

153 Семья | Исповедная ведомость

Место жительства
1782
Демихово, Можайский, Московская область

288

Место жительства
1811
Демихово, Можайский, Московская область

8

Смерть
1811
Демихово, Можайский, Московская область

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